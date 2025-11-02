На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморье задержали сбежавшего из колонии гражданина Китая

ФСИН: сбежавший из колонии в Приморье гражданин КНР задержан
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Приморье задержали гражданина Китая, который сбежал из колонии-поселения в Октябрьском районе региона. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного управления ФСИН России.

«В ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудников ГУФСИН и ПУ ФСБ данный осужденный задержан 02.11.2025 в 09.00 (02:00 мск) в селе Ильичевка сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Приморскому краю», — сказал собеседник агентства.

Представитель регионального ГУФСИН добавил, что сбежавшего гражданина Китая уже доставили по месту отбывания наказания.

О побеге гражданина КНР утром 1 ноября сообщили в региональном управлении ФСИН России. Иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России и отбывал наказание в колонии-поселении №37 Дзержинское Октябрьского района. В его поиске участвовали отдел специального назначения, оперативные сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД.

Ранее в Карелии бывшие заключенные сбежали с места ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами