В Карелии бывшие заключенные сбежали с места ДТП

В Карелии бывшие заключенные, заключившие контракт с МО, скрылись после ДТП
РИА Новости

Три человека сбежали с места ДТП с автобусом, перевозившим бывших заключенных в Республике Карелии. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

По информации канала, позже все беглецы были найдены.

Автобус с заключенными попал в ДТП 17 октября. Внутри находились освободившиеся из исправительных колоний, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Транспорт ехал из Петрозаводска в поселок Каменка. В результате ДТП травмы получили 10 человек, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Также в пятницу сообщалось, что в Башкирии автомобиль Росгвардии столкнулся с легковой машиной. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные машины. Кроме того, заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге.

Ранее в Приморье на видео попало, как люди разлетелись в момент жесткого ДТП.

