В Приморье ищут сбежавшего из колонии гражданина Китая

ФСИН: из колонии в Приморье сбежал гражданин КНР, осужденный за переход границы
Максим Блинов/РИА Новости

В Приморье разыскивают сбежавшего из колонии-поселения гражданина Китайской народной республики (КНР). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСИН России.

Как уточнили в ведомстве, иностранец был осужден на полтора года за незаконное пересечение границы России и отбывал наказание в колонии-поселении №37 Дзержинское Октябрьского района.

ФСИН также распространила ориентировку на беглеца: рост 170-175, среднее телосложение, короткая стрижка, волосы темные, глаза карие, был одет в черный пуховик с капюшоном, темные штаны, зеленые ботинки с красной эмблемой (символика КНР). В его поиске участвуют отдел специального назначения, оперативные сотрудники ФСИН, ФСБ и МВД.

В начале двое обвиняемых в терроризме сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге, предварительно раздобыв ключи. После побега начальник СИЗО-1 Алексей Киселев подал в отставку, формально «по собственному желанию». Позднее беглецов задержали.

Ранее в Карелии бывшие заключенные сбежали с места ДТП.

