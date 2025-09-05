На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали продукты, которые улучшают цвет лица

Врач Пащенко: ягоды и зеленые листовые овощи помогут улучшить цвет лица
true
true
true
close
nnattalli/Shutterstock/FOTODOM

Внешний вид кожи, и, в частности цвет и сияние лица, отражает внутреннее состояние организма и во многом зависит от того, из чего состоит рацион питания человека. О продуктах, которые улучшают цвет лица, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

Первая группа – продукты, богатые антиоксидантами, которые являются «щитом от свободных радикалов». Как объяснила врач, свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки кожи, ускоряя старение и ухудшая цвет лица. Антиоксиданты нейтрализуют их, защищая коллаген и эластин, отвечающие за упругость.

Исходя из этого, специалист посоветовала включить в рацион ягоды (черника, малина, клубника, ежевика), которые богаты антоцианами и витамином С. Эти пигменты придают ягодам яркий цвет и являются мощнейшими антиоксидантами, улучшающими микроциркуляцию и придающими коже здоровый румянец.

«Зеленые листовые овощи (шпинат, кейл, руккола, брокколи) — источники витаминов А, С, Е, К, а также лютеина и зеаксантина. Эти вещества защищают кожу от УФ-излучения, уменьшают воспаление и способствуют детоксикации, что напрямую отражается на чистоте и цвете лица», - продолжила косметолог.

Также она обратила внимание на пользу цветных овощей (морковь, сладкий перец, тыква, томаты), которые содержат бета-каротин (провитамин А) и ликопин. Эти каротиноиды придают коже легкий золотистый оттенок, улучшают ее регенерацию и защищают от солнечных лучей.

Вторая группа – продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. Эти незаменимые жиры являются строительным материалом для клеточных мембран, поддерживают их целостность и эластичность. Они также обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Обеспечить их поступление в организм, по словам врача, можно добавив в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, сельдь, сардины), регулярное потребление которой помогает уменьшить сухость, покраснения, улучшить барьерную функцию кожи, делая ее более гладкой и упругой. Полезными в этом плане также являются семена чиа, льна и грецкие орехи.

«Третья группа – продукты, богатые витамином С. Это ключевой кофактор в синтезе коллагена, белка, который придает коже прочность и эластичность. Он также является мощным осветляющим компонентом, уменьшая пигментацию и придавая лицу свежий вид. Богаты витамином C цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), а также киви, болгарский перец (особенно красный и желтый), черная смородина», — продолжила косметолог.

Четвертая группа – продукты, богатые цинком и селеном. Эти микроэлементы играют важную роль в заживлении кожи, уменьшении воспалений и защите от окислительного стресса. Хорошие источники цинка ؙ— тыквенные семечки, орехи кешью, чечевица, куриное мясо. Источники селена — бразильские орехи (1-2 ореха в день), грибы, цельнозерновые.

«Пятая группа — пробиотики и пребиотики. Ось «кишечник-кожа» является одной из важнейших в дерматологии. Здоровый микробиом кишечника способствует уменьшению системного воспаления, что напрямую отражается на чистоте и цвете лица. Ферментированные продукты (кефир, йогурт натуральный без добавок, квашеная капуста, кимчи, комбуча) содержат полезные бактерии, которые улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. А лук, чеснок, бананы, овес, спаржа являются источниками пребиотиков — волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника», — добавила Пащенко.

Также врач призвала не забывать про важность достаточного потребления чистой воды (1,5-2 л). Это позволяет поддерживать тургор кожи, ее эластичность, помогает выводить токсины и обеспечивает нормальную циркуляцию крови, что напрямую влияет на свежесть цвета лица.

Ранее россиянам объяснили, работает ли на самом деле фейсфитнес.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами