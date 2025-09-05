Россиянам посоветовали продукты, которые улучшают цвет лица

Внешний вид кожи, и, в частности цвет и сияние лица, отражает внутреннее состояние организма и во многом зависит от того, из чего состоит рацион питания человека. О продуктах, которые улучшают цвет лица, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко.

Первая группа – продукты, богатые антиоксидантами, которые являются «щитом от свободных радикалов». Как объяснила врач, свободные радикалы – это нестабильные молекулы, которые повреждают клетки кожи, ускоряя старение и ухудшая цвет лица. Антиоксиданты нейтрализуют их, защищая коллаген и эластин, отвечающие за упругость.

Исходя из этого, специалист посоветовала включить в рацион ягоды (черника, малина, клубника, ежевика), которые богаты антоцианами и витамином С. Эти пигменты придают ягодам яркий цвет и являются мощнейшими антиоксидантами, улучшающими микроциркуляцию и придающими коже здоровый румянец.

«Зеленые листовые овощи (шпинат, кейл, руккола, брокколи) — источники витаминов А, С, Е, К, а также лютеина и зеаксантина. Эти вещества защищают кожу от УФ-излучения, уменьшают воспаление и способствуют детоксикации, что напрямую отражается на чистоте и цвете лица», - продолжила косметолог.

Также она обратила внимание на пользу цветных овощей (морковь, сладкий перец, тыква, томаты), которые содержат бета-каротин (провитамин А) и ликопин. Эти каротиноиды придают коже легкий золотистый оттенок, улучшают ее регенерацию и защищают от солнечных лучей.

Вторая группа – продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. Эти незаменимые жиры являются строительным материалом для клеточных мембран, поддерживают их целостность и эластичность. Они также обладают мощными противовоспалительными свойствами.

Обеспечить их поступление в организм, по словам врача, можно добавив в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрия, сельдь, сардины), регулярное потребление которой помогает уменьшить сухость, покраснения, улучшить барьерную функцию кожи, делая ее более гладкой и упругой. Полезными в этом плане также являются семена чиа, льна и грецкие орехи.

«Третья группа – продукты, богатые витамином С. Это ключевой кофактор в синтезе коллагена, белка, который придает коже прочность и эластичность. Он также является мощным осветляющим компонентом, уменьшая пигментацию и придавая лицу свежий вид. Богаты витамином C цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны), а также киви, болгарский перец (особенно красный и желтый), черная смородина», — продолжила косметолог.

Четвертая группа – продукты, богатые цинком и селеном. Эти микроэлементы играют важную роль в заживлении кожи, уменьшении воспалений и защите от окислительного стресса. Хорошие источники цинка ؙ— тыквенные семечки, орехи кешью, чечевица, куриное мясо. Источники селена — бразильские орехи (1-2 ореха в день), грибы, цельнозерновые.

«Пятая группа — пробиотики и пребиотики. Ось «кишечник-кожа» является одной из важнейших в дерматологии. Здоровый микробиом кишечника способствует уменьшению системного воспаления, что напрямую отражается на чистоте и цвете лица. Ферментированные продукты (кефир, йогурт натуральный без добавок, квашеная капуста, кимчи, комбуча) содержат полезные бактерии, которые улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ. А лук, чеснок, бананы, овес, спаржа являются источниками пребиотиков — волокон, которые служат пищей для полезных бактерий кишечника», — добавила Пащенко.

Также врач призвала не забывать про важность достаточного потребления чистой воды (1,5-2 л). Это позволяет поддерживать тургор кожи, ее эластичность, помогает выводить токсины и обеспечивает нормальную циркуляцию крови, что напрямую влияет на свежесть цвета лица.

