Роман Протасевич ответил на вопрос о контактах с Софьей Сапегой

Протасевич не общается с Сапегой и не знает, где она

Бывший главредактор оппозиционного белорусского издания Nexta Роман Протасевич заявил ТАСС, что не общается с россиянкой Софьей Сапегой, с которой его задержали в Минске четыре года назад.

Он сообщил, что не знает, чем она занимается и где находится.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе со своей девушкой Сапегой после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Никакой взрывчатки в итоге не нашли.

Впоследствии Протасевичу и Сапеге были предъявлены обвинения по нескольким статьям. 6 мая 2022 года россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима. Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о ее передаче в Россию. В мае 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актах терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях. Почти сразу президент республики его помиловал.

Ранее Лукашенко заявил, что Протасевич является сотрудником белорусской разведки.