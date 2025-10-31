«Наш разведчик под прикрытием». Лукашенко раскрыл, кем является основатель Nexta

Бывший главный редактор оппозиционного издания Nexta Роман Протасевич является сотрудником белорусской разведки, заявил президент Александр Лукашенко. По его словам, Протасевича пришлось задержать в 2021 году в аэропорту Минска, потому что он «работал под прикрытием». Согласно первоначальному плану, Протасевич должен был лететь из Греции, где встречался с другими разведчиками, в Литву. Сам основатель Nexta подтвердил, что слова Лукашенко — правда.

Один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич является сотрудником разведки Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?

А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair. — «Газета.Ru») в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка… Ну садитесь, вы в Вильнюс летели, над Вильнюсом были — садитесь. Развернулись, прилетели в Минск. Сели в Минске», – цитирует политика БелТА.

Лукашенко добавил, что Протасевич работал «под прикрытием этих беглых», поэтому белорусская сторона была вынуждена «провести операцию» и арестовать его. По словам белорусского лидера, разведчик приехал в Грецию, чтобы передать интересующую Минск информацию, получил новое задание и летел обратно через Вильнюс.

Белорусский лидер вспомнил о Протасевиче, комментируя ситуацию вокруг переправки в Литву сигарет с помощью метеозондов, в чем обвиняют белорусскую сторону.

Он подчеркнул, что санкции в отношении «БелАвиа», введенные после задержания экс-редактора, были применены абсолютно безосновательно.

«Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера. Вот ввели санкции», – отметил он.

Сам Протасевич уже подтвердил «Осторожно Media», что действительно является сотрудником разведки.

«Слова главы государства подтверждаю, но по понятным причинам пока откажусь от каких-либо комментариев», — сказал он.

Позже Протасевич еще раз подтвердил информацию Лукашенко в беседе с ТАСС.

Протесты и арест

Летом 2020 года, когда в Белоруссии вспыхнули протесты после очередных выборов президента, Nexta была независимым от властей республики медиа-проектом и активно освещала происходящее. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал «экстремистское формирование Nexta» с входящими в него структурными подразделениями Nexta live и Luxta террористической организацией.

Протасевич был задержан в Минске 23 мая 2021 года вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой, после того, как следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Белоруссии из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. Никакой взрывчатки в итоге не нашли.

Впоследствии Протасевичу и Сапеге были предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигании социальной вражды.

6 мая 2022 года россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима. Генпрокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство о ее передаче в Россию.

В мае 2023 года Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актах терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Белоруссии и других преступлениях. Практически сразу Лукашенко его помиловал.

В феврале 2024 года МВД Белоруссии исключило Протасевича из списка экстремистов. Софья Сапега по-прежнему числится в списке.

Осенью 2024 года суд отменил экс-редактору Nexta штраф в размере 25 млн белорусских рублей (около 697 млн российских рублей), который был назначен за якобы нанесенный Белоруссии ущерб в ходе протестов 2020-го.