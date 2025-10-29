Власти Вьетнама рассказали о последствиях наводнения

В результате наводнения во Вьетнаме без вести пропали пять человек

В результате наводнения во Вьетнаме девять человек не выжили, еще пятеро — пропали без вести. Об этом сообщает правительственный портал азиатского государства.

«В настоящее время из затопленных районов и мест, подверженных оползням и внезапным наводнениям, эвакуировано более 7000 домохозяйств, в которых проживает более 21 000 человек», — говорится в сообщении.

Так, по данным властей, затоплено 32 из 40 коммун и районов Хюэ, затронув 35 тысяч домов. В Дананге затопило 75 тысяч домов.

Накануне сообщалось, что во Вьетнаме выпало рекордное для страны количество осадков за сутки. Ливни спровоцировали наводнения, оползни и повреждение зданий. Сильные дожди вызвали наводнение в центральном Вьетнаме: реки вышли из берегов и затопили дома, сельскохозяйственные угодья и туристические объекты, включая исторические города Хюэ и Хойян.

По данным метеорологического управления страны, к вечеру 27 октября количество осадков в городе Хюэ, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, достигло 1085 мм за 24 часа. Это самый высокий уровень, когда-либо зарегистрированный во Вьетнаме

Ранее россияне застряли во Вьетнаме из-за проблем с самолетом.