«Первый пошел»: Хинштейн оценил приговор по делу о «зубах дракона»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале отреагировал на приговор суда по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений («зубов дракона»).

До этого Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о взыскании с главы стройфирмы «Сиэми» Виталия Синьговского более 152 млн руб. Бизнесмена призвали виновным в присвоении и растрате средств, выделенных на фортификационные сооружения. Обвиняемый раскаялся в содеянном и просил о минимальной мере наказания. Суд приговорил его к четырем годам колонии.

«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.

В сентябре бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн руб.

Ранее был задержан экс-депутат, назвавший укрепления под Курском неприступными крепостями.