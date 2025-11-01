На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пасечник осмотрел восстановленные объекты в Станично-Луганском округе

Пасечник отметил роль федеральной и шефской поддержки в восстановлении ЛНР
true
true
true
close
Telegram-канал «Леонид Пасечник»

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Станично-Луганский округ. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе визита они посетили капитально отремонтированный Дворец культуры и обновленную площадь Героев Сталинграда.

Пасечник уточнил, что Восстановлением объектов занимались специалисты из Волгоградской области, которая является регионом-шефом. Часть оборудования для Дворца культуры предоставил Президентский фонд культурных инициатив.

«Был здесь накануне Дня Победы, когда восстановительные работы еще велись. А сегодня учреждение уже полноценно функционирует и радует жителей округа! Здесь действуют кружки по вокалу, фланкировке казачьей шашкой, мозаике и лепке», — написал он.

По его словам, в Дворце культуры также оборудована большая библиотека с коллекцией более 16 тыс. книг. Во время визита делегация застала смотр участников музыкального конкурса.

«Сегодня мы попали в самый разгар рабочего дня – как раз шел смотр участников музыкального конкурса. Пожелали им удачи. Отрадно видеть, что благодаря федеральной поддержке, шефской помощи, а также усилиям региональной команды наши учреждения буквально обретают новую жизнь», — подчеркнул Пасечник.

Работы по восстановлению учреждений культуры стали частью программы развития инфраструктуры в новых регионах России. Результаты ремонта уже оценили местные жители, которые активно посещают кружки и мероприятия во Дворце культуры.

