Мужчина выбросил из окна все содержимое своей квартиры в Екатеринбурге

Telegram-канал «Ural Mash»

В Екатеринбурге житель одной из многоэтажек выбросил из окна все содержимое квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Бардина. Мужчина разбил оконное стекло и начал выбрасывать на улицу все предметы из своей квартиры, включая мебель и даже плитку. В результате падения вещей повреждения получили несколько припаркованных внизу автомобилей.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали дебошира. Соседи предположили, что мужчина может страдать каким-то заболеванием.

До этого жительница Красноярска выбросила из окна шестого этажа семь щенков. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов хозяйка животных заявила, что хотела избавиться от них другим способом, но «духа не хватило».

Ранее психиатры объяснили поведение россиянина, выбросившего дочь из окна.

