Психиатры объяснили поведение россиянина, выбросившего дочь из окна

Психиатр Каторгин: у выбросившего дочь из окна россиянина может быть острый психоз
Telegram-канал «SHOT»

У жителя Уфы, выбросившего из окна трехлетнюю дочь, могло развиться острое психотическое расстройство. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился психиатр Владимир Каторгин. Он также допустил, что неадекватное поведение мужчины может быть следствием наследственности или приема синтетических наркотиков.

«Человек даже не на психиатра, мне кажется, производит впечатление, что с ним что-то происходит. Могу предположить, что человек находится либо в остром психотическом расстройстве, вызванном либо какими-то веществами — от алкоголя до современных синтетических наркотиков, либо у него отягощенная наследственность и вот пришло время проявиться его психическому расстройству. Такое тоже может быть», — сказал психиатр.

Он пояснил, что такое состояние может возникнуть внезапно, а до этого за человеком не замечают никаких поведенческих отклонений.

«Острое психотическое расстройство возникает в часы, сутки, и в этих состояниях люди убивают, режут, насилуют, грабят. При том, что мужчина на учете не стоял и был положительным семьянином. Об этих случаях мы слышим каждый месяц по несколько раз: что был положительным семьянином, но убил жену, дочь и так далее. Поэтому, скорее всего, будет назначена судебно-психиатрическая комплексная экспертиза, установлен факт наличия или отсутствия психического расстройства», — добавил Каторгин.

О том, что у 34-летнего уфимца проявился психоз, «Газете.Ru» заявил и другой психиатр, Василий Шуров.

«Здесь явно психоз, разрыв с реальностью. Это может быть полиморфное бредовое состояние. Такое состояние может возникнуть одномоментно. Иногда психиатрические заболевания внезапно накрывают человека. Очень важна еще обратная связь от мамы, от бабушки — как он себя вел. Ну, если на учете не состоял, то ждем токсикологию, потому что это явно состояние измененного сознания. Возможно, что-то вкусное съел. Сейчас очень жесткие наркотики, которые могут вызвать психоз у любого, даже без диагноза. Поэтому вариантов может быть много», — сказал Шуров.

9 октября оставшийся присматривать за трехлетней дочерью 34-летний отец по неизвестной причине выбросил ребенка из окна четвертого этажа. Девочку доставили в больницу и экстренно прооперировали, она находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Мужчину задержали, в суде он показывал неприличные жесты и гримасничал. При этом экспертиза не выявила в крови мужчины ни запрещенных веществ, ни алкоголя.

Ранее врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна.

