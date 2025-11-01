На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Сумской области

В Сумской области обесточены несколько населенных пунктов в результате атаки

В Сумской области Украины оказались обесточены несколько населенных пунктов в результате повреждения критической инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«Сегодня в Николаевской поселковой общине Сумской области... некоторые населённые пункты без электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются, сообщили в общине», — говорится в публикации.

По данным журналистов, взрыв также зафиксирован на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области.

До этого политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что европейские страны не смогут помочь Украине с восстановлением электричества и отопления в преддверии зимы.

30 октября немецкая газета Bild писала, что Украину из-за ударов российской армии по ее энергетической инфраструктуре грядущей зимой может ждать катастрофа. Согласно публикации, в настоящее время уже повреждено около 60% украинской газовой инфраструктуры. С начала боевых действий только по объектам украинского энергохолдинга ДТЭК Россия нанесла 210 ударов ракетами и дронами, из них 54 — по одной электростанции.

Ранее в США предупредили о трудностях с отоплением зимой на Украине.