В Мьянме войска освободили кол-центр с тысячами мошенников-рабов. Среди них были россияне

Войска Мьянмы освободили тысячи рабов из кол-центра KK Park
Солдаты армии Мьянмы в центре онлайн-мошенничества KK Park в поселке Мявади, Мьянма, 19 октября 2025 года

The Myanmar Military True News Information Team via AP
Власти Мьянмы заявили, что правительственные войска взяли под контроль две укрепленные базы и территорию кол-центра KK Park, где незаконно в качестве рабов удерживались тысячи людей из разных стран. Известно, что в их числе были и граждане России. Людей заманивали в Таиланд обещаниями хорошо оплачиваемой работы, но по прибытии отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму для участия в разного рода мошеннических схемах.

Правительственные войска Мьянмы вернули под свой контроль две потерянные в 2024 году военные базы и здание кол-центра KK Park, где в качестве работников незаконно удерживали тысячи иностранцев, сообщает мьянманский новостной портал Eleven Media.

В ходе операции властям страны удалось освободить 2100 работников нелегальных центров, включая 1645 мужчин и 455 женщин, и арестовать 98 охранников. Кроме того, было изъято использовавшееся для международных мошеннических схем коммуникационное оборудование, 30 спутниковых терминалов Starlink и оружие. С 17 октября в районе KK Park произошло шесть крупных столкновений с повстанцами, в ходе которых погибли десять человек.

«KK Park, расположенный к югу от приграничного города Мьявадди, последние пять лет ассоциировался с онлайн-мошенничеством, отмыванием денег и торговлей людьми», — отмечает «Би-Би-Си».

Людей из разных стран, в том числе русскоязычных, заманивали на территорию комплекса обещаниями хорошо оплачиваемой работы в Таиланде, однако затем они оказывались в мошеннических «скам-центрах» на территории соседней Мьянмы, где невольников заставляли убеждать собеседников инвестировать в несуществующие проекты или иным способом расставаться с деньгами.

«Те, кому удалось сбежать, рассказывали о жестоком режиме, который был установлен для тысяч людей, в основном из африканских стран. Их заставляли работать сверхурочно, а тех, кто не выполнял план, пытали и избивали», — пишет «Би-Би-Си».

По словам заведующего консульским отделом посольства России в Таиланде Ильи Ильина, в 2025 году из рабства в мошеннических кол-центрах Мьянмы были спасены четверо россиян. Самый известный из них, КК Park представляет собой целый мини-город, на территории которого можно найти что угодно: магазины, рестораны, спа- и массажные салоны, казино и т.д. Периметр обнесен колючей проволокой и контролируется вооруженной охраной.

По словам дипломата, жертвы похитителей в основном попадали в неволю после обработки в «безвестных Telegram-каналах», предлагающих работу в странах Юго-Восточной Азии. Они прилетали в Таиланд, но вместо обещанной хорошо оплачиваемой работы у них отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму. Некоторым удавалось дозвониться родственникам, которые сообщали о случившемся дипломатам — а те, в свою очередь, старались принять необходимые меры.

«Мы попали в рабство»

Казахстанский портал tengrinews.kz приводит рассказ молодого человека, который в августе 2024 года увидел на популярном сайте вакансий объявление о работе в IT-компании в Бангкоке с зарплатой до $4 тыс. В итоге вместе с шестью другими соотечественниками их нелегально переправили в KK Park, отобрали документы и телефоны.

«Нам сразу сказали, что мы попали в рабство. Отказаться было нельзя», — рассказал молодой человек.

В общежитии, куда их поместили, жили мужчины и женщины из Центральной Азии, стран СНГ, США и Южной Африки. Условия напоминали армейские: двухъярусные кровати, строгий распорядок.

На следующий день всех новых русскоязычных отвели в офис, где им сказали, что они «заключили контракт на два года» и должны будут работать в мошенническом кол-центре.

«Нашей целевой аудиторией были состоятельные женщины из России старше 40 лет. Мы вели переписку от фейковых аккаунтов, якобы выстраивали с ними романтические отношения, а затем уговаривали вложиться в криптовалюту. Нас обучили использовать искусственный интеллект, который заменял лицо и тело на видео. Все выглядело максимально правдоподобно», — пояснил рассказчик.

Для команды из стран СНГ ежемесячный план составлял $1,5 млн. Рабочий день длился до 17 часов, за нарушения следовали жестокие наказания. Хроническим нарушителям угрожали переводом в «черные компании», откуда, как говорили, никто не возвращался. В конце концов молодому казахстанцу разрешили позвонить родным, которые собрали для его выкупа $37 тыс.

