Россиянку, которую насильно удерживали в кол-центре Мьянмы, эвакуировали

Из Мьянмы эвакуировали гражданку РФ, которую удерживали в кол-центре
Freepik

В Мьянме спасли россиянку, оказавшуюся в центре, где занимались телефонным мошенничеством. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Гуанчжоу.

По данным ведомства, женщину удерживали незаконно. Как она попала в центр, не уточняется.

Благодаря действиям дипломатов из РФ и Китая, пострадавшую перевезли в провинцию Юньнань, граничащую с Мьянмой. Организовать это было сложно, так как у пленницы не было необходимых документов.

«Далее консульское сопровождение россиянки в Китае обеспечивалось сотрудниками Генконсульства России в Гуанчжоу», – сообщается в публикации.

Россиянку планируют эвакуировать на Родину 30 октября.

До этого сообщалось об освобождении тысячи пленников из мошеннического кол-центра в Мьянме. Иностранцев заманивали в Таиланд обещаниями о высокооплачиваемой работе, на деле их вывозили в другое государство. Там рабы по телефону убеждали собеседников инвестировать в несуществующие проекты.

Ранее российский моряк, потерявший память, очнулся в Таиланде без вещей и документов.

