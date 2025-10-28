Россия и Мьянма отменили визовые требования

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности соглашение подписали министры иностранных дел России и Мьянмы Сергей Лавров и Тай Свей.
Также главы внешнеполитических министерств двух государств подписали план межведомственных консультаций на 2025-2027 год.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что российские власти в ближайшее время объявят о введении безвизового режима с Китаем.
Пекин с 15 сентября отменил визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма и посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В Ассоциации туроператоров и Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая.
Ранее Кипр приостановил прием заявок на визу в России.