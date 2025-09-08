Запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА ввели в Самарской области

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Штраф до 1 млн. руб. за съемку и публикацию видео БПЛА ввели в Самарской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Самарской области введен запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последствий их применения. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что решение о запрете было принято оперштабом области. Оно распространяется на публикацию кадров в СМИ и соцсетях.

Запрещается распространять фото и видео мест попадания и нахождения беспилотников, мест их падения, атакованных объектов, мест расположения временной дислокации военной инфраструктуры и иных критически важных объектов.

Нарушителям запрета грозит штраф до 1 млн рублей, утверждают в правительстве области.

27 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о запрете публикаций последствий атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины и работы противовоздушной обороны.

В конце июля запрет на публикацию данных о применении БПЛА ввели в Рязанской области. Он не распространяется на работу уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации. За нарушение грозит штраф до 500 тыс. руб.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.

