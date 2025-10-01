В российском регионе ввели запрет на распространение данных об атаках БПЛА

Запрет на публикацию и распространение фотографий и видео с последствиями применения ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели в Ярославской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Евраев, сообщила пресс-служба местного правительства.

«Документ предусматривает запрет на публикацию и распространение в СМИ, социальных сетях, мессенджерах, интернете данных о последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru») и радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении.

В тексте подчеркивается, что распространение таких фото- и видеоматериалов может способствовать обнаружению мест расположения и временной дислокации сил и средств воинских подразделений.

Публикация запрещенных материалов повлечет наказание в виде наложения штрафов на совершивших правонарушение граждан, должностных и юридических лиц. Исключение составляет только распространение официальных данных, предоставленных властями и правоохранительными органами.

28 сентября Евраев заявил, что дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника на подлете к Ярославлю. В результате атаки никто не пострадал. Тем не менее обломки БПЛА повредили крышу одного из частных жилых домов.

Ранее в Самарской области ввели штраф в размере до 1 млн рублей за съемку дронов и публикацию видео с ними.