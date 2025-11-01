Аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона

Аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за обнаружения БПЛА. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Из-за инцидента были задержаны рейсы в Базель, Осло и Барселону, а самолеты из Лондона, Бирмингема, Манчестера, Стокгольма, Хельсинки и Антальи были перенаправлены в другие воздушные гавани.

В полиции Бранденбурга рассказали, что сначала дрон заметил очевидец, затем автомобильный патруль. Тем не менее после дрон скрылся из зоны видимости и найти его не удалось.

31 октября аэропорт Вильнюса в Литве закрыли на несколько часов из-за воздушных шаров.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, якобы используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства. 27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

В литовской погранслужбе назвали метеозонды причиной прекращения полетов Вильнюсским международным аэропортом.

Ранее военные стран Запада обратились к технологии XVIII века в целях шпионажа.