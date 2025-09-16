На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вору в законе Васе Бандиту вынесли приговор

«112»: вора в законе Васю Бандита приговорили к 8 годам лишения свободы
true
true
true

Вора в законе Васю Бандита (настоящее имя — Игорь Кокунов) приговорили к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кокунов родился в Подольске и в качестве «вора в законе» осуществлял посредничество между преступными группировками в Подмосковье и делил их сферы влияния.

58-летний мужчина уже перенес пять инсультов, последний — в июле 2024 года, также у него сахарный диабет второго типа, из-за чего ему противопоказано содержание под стражей. Передвигается он в инвалидной коляске. Перед оглашением приговора Кокунова перевели на домашний арест.

За свою жизнь в заключении он провел 38 лет. В 2019 году его задерживали за вымогательство, а в 2020 году авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В 2022 году Бандит сбежал из-под домашнего ареста, а в 2024 году был задержан при пересечении границы между Албанией и Черногорией при посредничестве Интерпола и выдан РФ.

Ранее в Москве полиция и ФСБ задержали тайного вора в законе Алексея Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами