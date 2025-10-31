Врач рассказала о пользе томатного сока для мужчин

Томатный сок благодаря ликопину уменьшает воспаления и отечность, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у мужчин старше 40 лет. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«В красных томатах живет ликопин — антиоксидант, который защищает клетки от старения, воспаления и прочих радостей цивилизации. Он снижает риск инфарктов и некоторых видов рака (например, предстательной железы). Это не магия, а химия — доказано десятками исследований. Самое интересное: ликопин не боится температуры, так что томатный сок или тушеные помидоры даже полезнее свежих. Когда помидор нагрели и добавили немного масла — усвоение вырастает в разы. В одном стакане сока — около 20 мг витамина C, немного витаминов группы B, калий и магний. А калий, если что, помогает сердцу биться ровно, а сосудам — не «закипать» от давления», — сказала Гузман.



Она добавила, что томатный сок особенно нужен и полезен тем, кто следит за давлением и сердцем, сидит на диете (в 100 мл всего 17–20 ккал), и у кого бывает отечность — но только если сок без соли.

