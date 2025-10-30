На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала, что тыквенный суп полезен при проблеме «стула раз в три дня»

Врач Гузман: тыквенный суп регулирует давление и чистит кишечник
Dragon_Fly/Shutterstock/FOTODOM

Тыквенный суп полезен для сердца, а благодаря клетчатке работает как щетка для желудка, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она также обратила внимание на низкокалорийность блюда.

«Тыквенный суп — это не только вкусное и согревающее блюдо, но и полноценный элемент здорового питания. Правильно приготовленный тыквенный суп — это и гастрономия, и профилактика, и уют в тарелке. Тыква — королева бета-каротина. Это предшественник витамина А, который нужен глазам и коже. Без него начинаются «куриная слепота» и сухие слизистые. В супе он усваивается лучше, если добавить масло или сливки. Жир — не враг, а ключ к усвоению. Такой суп полезен для сердца — калий регулирует давление, снижает нагрузку на сосуды. Для гипертоников — приятный бонус. Клетчатка в тыкве работает как щетка, но мягкая. Если вы знакомы с проблемой «стула раз в три дня» — супчик может стать другом. А еще тыквенный суп достаточно легкий. 100 граммов — это 25–35 ккал. Даже если съесть тарелку с гренками и сметаной, вы все равно в «зеленой зоне». Для тех, кто считает калории, — подарок», — отметила Гузман.

Врач также рассказала, при каких проблемах со здоровьем не стоит увлекаться тыквенным супом.

«Диабетикам надо поаккуратнее — у тыквы средний гликемический индекс. В супе (то есть в виде пюре) она быстрее повышает сахар. Не критично, но считать углеводы придется. Если есть хроническая почечная недостаточность, калий в больших количествах — не лучший выбор», — пояснила Гузман.

Ранее россиянам назвали продукты — лидеры по содержанию витамина D.

