Пациент получил в белгородской больнице документ с надписью «тупой дегенерат»

В Белгороде в карте пациента появилась надпись: «тупой дегенерат». Об этом сообщает «Медицинская Россия» со ссылкой на местное издание.

Соответствующий текст появился в поле о должности и месте работы. После того, как пациент обратился с жалобой в профильные органы, началась проверка.

Во время мероприятий специалисты минздрава выяснили, что поле заполнилось данными из ранее внесенных записей в медкарту, процесс произошел автоматически.

Соответствующая пометка в полях «Профессия» и «Должность» была в одной из учетных записей. После обнаружения текст удалили и посоветовали главному врачу более тщательно следить за корректностью данных.

В минздраве также подчеркнули, что это была случайность, оскорбить пациента никто не хотел. Специалисты выяснят, каким образом формулировка оказалась в системе.

