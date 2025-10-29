Пациент пытался засудить наркодиспансер за выпадение из окна, но сам остался ему должен

Мужчина из Нижнекамска решил засудить два медучреждения после того, как выпал из окна одного из них. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

По данным портала, местный житель проходил лечение в наркодиспансере. После падения у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом ребра. Медики госпитализировали его в больницу.

Спустя некоторое время пациент обратился в суд с требованием взыскать с медучреждений пять миллионов рублей. В первом, по его мнению, врач по ошибке назначил сильнодействующее лекарство, которое привело к падению. Во втором случае ему якобы не оказали помощь должным образом.

Представители медучреждений заявили, что лечение было правильным и потребовали по 51,4 тысячи рублей за экспертизы.

Во время разбирательств выяснилось, что пациент не соблюдал рекомендации врачей: употреблял алкоголь и запрещенные вещества несмотря на запреты. Помимо этого, он нерегулярно посещал врача.

Суд отказал мужчине и взыскал с него по 50 тысяч рублей в пользу учреждений.

