Житель ХМАО получил зарплату 34 коллег и отказался возвращать деньги

Житель ХМАО получил премию семь миллионов рублей на заводе. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, мужчина трудился на предприятии. В какой-то момент по ошибке бухгалтерии ему начислили зарплату 34 сотрудников другого филиала.

После того, как о ситуации стало известно, его попросили вернуть полученное. Работник решил этого не делать, обосновав свой отказ нормами законодательства.

«Как оказалось, по закону при технической ошибке владелец счета сам решает, возвращать средства или нет», – сообщается в публикации.

После этого россиянину якобы стали угрожать. Он в свою очередь поменял номер телефона и уехал с семьей в другой город. Узнав об этом, представители предприятия подали на него в суд и обратились в полицию, из-за чего счета мужчины заблокировали. Так как состава преступления не было, дело закрыли.

На данный момент бывший работник продолжает отстаивать свою позицию в суде.

