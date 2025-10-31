В Сочи человек залез на кондиционер, спасаясь от пожара

В Сочи во время пожара человек спасался от огня, сидя на кондиционере

В Сочи при пожаре на мансарде жилого дома человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

На видео попало здание, охваченное огнем.

«Очевидцы и сотрудники МЧС провели операцию по спасению женщины, оказавшейся в ловушке из-за пожара на мансардном этаже. Она сидела на внешнем блоке кондиционера, спасаясь от огня. Мужчины протянули лестницу и помогли пострадавшей спуститься в безопасное место», — говорится в посте.

По данным местных Telegram-каналов, ЧП произошло на улице Альпийской. Причем, мансарда, как уточняют СМИ, горит не в первый раз.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, загорелась мансарда пятиэтажного здания. Огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, из горящего дома сотрудники спасли трех человек, 57 человек эвакуировали. Есть пострадавшие, их госпитализировали, рассказали в МЧС Краснодарского края.

В пунктах временного размещения находятся 12 человек. На месте работали 66 спасателей, использовали 21 единицу техники.

Telegram-канал Kub Mash пишет, что из огня спасли двоих детей.

«Первый ребенок спрыгнул на полотно, которое растянули под окнами. Второй спустился по приставной лестнице», — говорится в посте.

По другим данным, работники ведомства спасли женщину с младенцем на руках и ребенка, который спрыгнул с крыши на специальное полотно.

Ранее пьяный мужчина уснул с сигаретой во рту в Петербурге и не выжил в начавшемся пожаре.