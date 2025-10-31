На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи человек залез на кондиционер, спасаясь от пожара

В Сочи во время пожара человек спасался от огня, сидя на кондиционере
true
true
true

В Сочи при пожаре на мансарде жилого дома человек, спасаясь от огня, забрался на внешний блок кондиционера. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

На видео попало здание, охваченное огнем.

«Очевидцы и сотрудники МЧС провели операцию по спасению женщины, оказавшейся в ловушке из-за пожара на мансардном этаже. Она сидела на внешнем блоке кондиционера, спасаясь от огня. Мужчины протянули лестницу и помогли пострадавшей спуститься в безопасное место», — говорится в посте.

По данным местных Telegram-каналов, ЧП произошло на улице Альпийской. Причем, мансарда, как уточняют СМИ, горит не в первый раз.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края, загорелась мансарда пятиэтажного здания. Огонь удалось локализовать на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, из горящего дома сотрудники спасли трех человек, 57 человек эвакуировали. Есть пострадавшие, их госпитализировали, рассказали в МЧС Краснодарского края.

В пунктах временного размещения находятся 12 человек. На месте работали 66 спасателей, использовали 21 единицу техники.

Telegram-канал Kub Mash пишет, что из огня спасли двоих детей.

«Первый ребенок спрыгнул на полотно, которое растянули под окнами. Второй спустился по приставной лестнице», — говорится в посте.

По другим данным, работники ведомства спасли женщину с младенцем на руках и ребенка, который спрыгнул с крыши на специальное полотно.

Ранее пьяный мужчина уснул с сигаретой во рту в Петербурге и не выжил в начавшемся пожаре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами