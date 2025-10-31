На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Узбекистан введет налоговые льготы для проектов по ИИ

Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил пакет инвестиционных стимулов для иностранных компаний, которые реализуют проекты в республике Каракалпакстан по созданию инфраструктуры ИИ и центров обработки данных стоимостью более $100 млн.

Таких инвесторов освободят от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе иностранных серверов, GPU и систем охлаждения.

Также зарегистрированные в качестве резидентов национального ИТ-парка компании будут освобождены от налогов на прибыль, имущество и землю до 2040 года, а также получат нулевую ставку налога на дивиденды для иностранных акционеров.

Кроме того, для проектных объектов установят фиксированный тариф на электроэнергию ($0,05 за 1 кВт·ч без НДС, а операторов обяжут сократить потребление электроэнергии на 20% в часы пиковых нагрузок и установить системы накопления энергии (BESS).

Инвесторы также смогут производить прямые международные платежи иностранным подрядчикам и поставщикам, не проходя через местные банковские счета.

Строительство объектов будет производиться по модели «проектирование – закупка – строительство», благодаря которой все этапы можно проводить параллельно.

Министр цифровых технологий Шерзод Шерматов заявил, что новые площадки станут «крупным центром развития ИИ, где разместятся стартапы и дата-центры, оснащенные графическими процессорами».

Напомним, согласно данным правительства, к 2030 году Узбекистан рассчитывает привлечь более $1 млрд иностранных инвестиций в развитие ИИ и цифровой инфраструктуры.

Шавкат Мирзиёев также сообщил о создании кластера искусственного интеллекта на базе Университета «Новый Узбекистан». В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан — 2030» к 2027 году планируется подготовить в стране один миллион специалистов с современными цифровыми компетенциями. С 2026 года в стране стартует президентский конкурс лучших AI-стартапов — President AI Award с призовым фондом в 1 миллион долларов.

