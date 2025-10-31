Россиянам пообещали рост цен на шампанское к Новому году

В России шампанское за 2025 год подорожало на 11%, эта тенденция продолжится к новогодним праздникам. Об этом сообщает Baza.

«Как сообщили «Базе» эксперты АТОЛ, средняя стоимость шампанского в октябре 2025-го составила 1039 рублей за бутылку. Это на 11% превышает показатели прошлого года», — говорится в посте.

В прошлом году в период с октября по декабрь цены на напиток выросли на 7%. В этом году к праздникам ожидается рост цены в среднем на 10%.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что к Новому году мандарины в России могут увеличиться в стоимости на 20%. По данным журналистов, в торговых точках в Москве цены на эти цитрусы варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм в зависимости от сорта, страны производства и ретейлера. Самые дорогие мандарины — «бэйби», а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки за счет сложной логистики и высокого спроса.

В середине октября создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru» о подорожании селедки. Так, за неделю она прибавила в цене 8,6%.

Ранее россиян предупредили о подорожании сахара.