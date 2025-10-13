Россиян предупредили о подорожании сахара

Сахар в российских магазинах подорожает на 25–30% в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Учитывая прогнозируемый рост цен до 81 рубля за 1 кг сахара к концу 2025 года из-за неурожая, эта новая ценовая планка станет отправной точкой для дальнейшей динамики. Если не произойдет существенного улучшения в агросекторе, в первой половине 2026 года цены, скорее всего, продолжат умеренный рост. Таким образом, по сравнению со второй половиной 2025 года подорожание может составить 3–5%, что обусловлено инфляционными ожиданиями и возможным сокращением запасов. Однако по сравнению с первой половиной 2025 года, когда цена была на уровне 68 рублей, рост к первой половине 2026 года будет более чем ощутимым и может достигнуть 25–30%», — отметил Трепольский.

Он обратил внимание на нарушение баланса спроса и предложения на внутреннем рынке: неурожай сахарной свеклы, вызванный неблагоприятными погодными условиями — весенними заморозками и летней засухой — напрямую сокращает объемы производства сахара в стране. Россия в последние годы стремилась к самообеспеченности по сахару, и внутреннее производство играет ключевую роль в ценообразовании, добавил эксперт. При снижении предложения и сохранении стабильного спроса рост цен становится неизбежным экономическим следствием, подчеркнул Трепольский. Он добавил, что на стоимость конечного продукта влияют и другие факторы — удорожание логистики, рост цен на топливо, удобрения и импортные семена, а также общая инфляция в стране.

Трепольский уточнил, что если на глобальном рынке сахара наблюдается дефицит, например, из-за неурожая в Бразилии или Индии, мировые цены на товар будут расти. Эксперт пояснил, что это ограничит возможности для дешевого импорта, который мог бы сдержать рост цен на внутреннем рынке. По мнению финансиста, правительство РФ может прибегнуть к мерам регулирования, включая временные экспортные пошлины или субсидии для производителей, чтобы стабилизировать ситуацию, однако эффективность этих мер будет зависеть от масштаба дефицита. В среднесрочной перспективе рынок будет зависеть от урожая следующего сезона, заметил Трепольский.

Он заключил, что сахар относится к товарам с низкой эластичностью: даже при значительном росте цен потребители не могут полностью отказаться от его покупки, так как он является базовым продуктом питания.

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября достигла 8,11% по сравнению с 8,01% на 29 сентября.

Ранее в России назвали сценарий, при котором инфляция будет 4% в 2026 году.