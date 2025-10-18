Россиян предупредили о росте цен на мандарины к Новому году

SHOT: мандарины в России могут подорожать на 20% к Новому году

К Новому году мандарины в России могут увеличиться в стоимости на 20%. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«По информации SHOT, аналитики АТОЛ уже зафиксировали рост цены килограмма мандаринов по сравнению с прошлым годом на 3%: средняя цена сейчас составляет 224 рубля против 217 год назад. Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20%», — сказано в посте.

По данным журналистов, в торговых точка в Москве цены на эти цитрусы варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм в зависимости от сорта, страны производства и ритейлера. Самые дорогие мандарины — «бэйби», а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки за счет сложной логистики и высокого спроса.

В регионах ситуация проще, утверждает канал: так, в южных областях России абхазские мандарины можно найти в магазинах за 300 рублей за килограмм. Но, вместе с тем, по мере приближения новогодних праздников цены на этот фрукт начинают расти, заключает СМИ.

До этого создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал «Газете.Ru» о подорожании селедки. Так, за неделю она прибавила в цене 8,6%.

Ранее россиян предупредили о подорожании сахара.