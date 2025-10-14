В России подорожала селедка

Экономист Абрамов: сельдь в России подорожала на 8,6% за неделю

Сельдь в российских магазинах подорожала на 8,6% за неделю с 4 по 11 октября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек выросло на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. За неделю снизились цены на куриные тушки «Каждый день» — на 5,0%. Выросли цены на сельдь «Матиас» — на 8,6%. Цены остальных товаров не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 7,2% по сравнению с его ростом на 6,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+38,6%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,0%), сок апельсиновый J7 (+12,0%), куриные тушки (+11,8%), яйца «Окские» категории С1 (+10,6%), подсолнечное масло «Олейна» (+7,8%), сельдь «Матиас» (+5,6%) и белый хлеб (+4,8%).

За год подешевели детский мармелад Fruit-Tella (-23,7%), бананы (-18,8%), морковь (-7,7%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-5,0%) и черный чай «Акбар» (-4,9%).

По информации Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября составила 8,11% против 8,01% на 29 сентября.

