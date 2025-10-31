Главой центра подготовки космонавтов назначили Олега Кононенко

Временно исполняющим обязанности начальника центра подготовки космонавтов «Роскосмоса» назначили командира отряда космонавтов, Героя России Олега Кононенко. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«С 10 ноября 2025 года временно исполнять обязанности начальника ЦПК будет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Харламов уходит с должности по собственному желанию.

Максим Харламов с 1989 года работает в ЦПК, начинал помощником ведущего инженера. В 2021 году был назначен начальником Центра. В разные годы занимался планированием и организацией подготовки космонавтов, российских и международных экипажей станции «Мир» и Международной космической станции, развитием тренажной базы Центра, выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

22 октября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025» заявил, что в России в течение 10 лет планируется создать и запустить порядка 300 ракет, это около 20–30 ракет в год.

