Командир отряда космонавтов рассказал, что на МКС не хватает кофе и стейков

Командир отряда космонавтов, заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко на международном форуме «Биопром» заявил, что российским космонавтам на Международной космической станции не хватает кофе и стейков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кононенко, космонавты считают доступный ассортимент питания достаточным, однако испытывают потребность в мясных стейках, кофе и сладостях. При этом рацион российского космонавта составляет 3,2 килокалорий.

«Практически все космонавты — кофеманы, а кофе в районе на одного космонавта — один пакетик в день. Вторая проблема — это отсутствие товаров промышленного производства: у нас отсутствуют сладости, крайне ограничен набор конфет. Космонавты скучают по стейкам. Но в целом мы не голодаем», — поделился Кононенко.

13 сентября в «Роскосмосе» назвали дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28» с американским астронавтом к МКС. Старт запланирован на 27 ноября 2025 года. Экипаж «Союза МС-28» будет состоять из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уилльямса, который отправится на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.