Командир отряда космонавтов рассказал, что на МКС не хватает кофе и стейков

Кононенко: российские космонавты испытывают потребность в кофе и стейках на МКС
«Роскосмос»

Командир отряда космонавтов, заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко на международном форуме «Биопром» заявил, что российским космонавтам на Международной космической станции не хватает кофе и стейков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кононенко, космонавты считают доступный ассортимент питания достаточным, однако испытывают потребность в мясных стейках, кофе и сладостях. При этом рацион российского космонавта составляет 3,2 килокалорий.

«Практически все космонавты — кофеманы, а кофе в районе на одного космонавта — один пакетик в день. Вторая проблема — это отсутствие товаров промышленного производства: у нас отсутствуют сладости, крайне ограничен набор конфет. Космонавты скучают по стейкам. Но в целом мы не голодаем», — поделился Кононенко.

13 сентября в «Роскосмосе» назвали дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-28» с американским астронавтом к МКС. Старт запланирован на 27 ноября 2025 года. Экипаж «Союза МС-28» будет состоять из российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уилльямса, который отправится на МКС в рамках соглашения о перекрестных полетах между Россией и США.

Ранее на МКС начали выращивать космический огород.

