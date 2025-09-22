Глава Роскосмоса рассказал о планах России по запуску ракет

В России в течение 10 лет планируется создать и запустить порядка 300 ракет, это около 20–30 ракет в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1000 аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2000 компонентов радиоэлектронной техники. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть 20–30 ракет в год», — объяснил он.

По словам Баканова, в планы также входит создание десятков тысяч потребительских терминалов. Глава «Роскосмоса» отметил, что в национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» входит восемь федеральных проектов, которые распланированы по годам.

До этого директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович заявил, что запуск к Луне российского космического аппарата «Луна-26» запланирован на 2028 год.

По его словам, недавно был утвержден национальный проект «Космос», который включает в себя планы по исследованию Луны. Всего, по словам директора ИКИ, предусмотрено создание семи космических аппаратов данной серии.

Ранее НАСА запретило китайцам участвовать в космических программах.