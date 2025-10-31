Жених продал на смокинге места под рекламу, чтобы покрыть расходы на свадьбу

Во Франции жених продал на своем смокинге места под рекламу

Жених из Лилля Дагобер Ренуф нашел нестандартный способ финансировать собственную свадьбу, превратив свой смокинг в рекламную площадку. Мужчина продал 26 рекламных мест технологическим стартапам, каждый из которых заплатил за размещение своего логотипа на его костюме.

Как отметил Ренуф, цель инициативы была не только в сборе средств, но и в том, чтобы превратить личное событие во что-то веселое и запоминающееся для всего технологического сообщества.

«Большое спасибо 26 стартапам, которые помогли нам оплатить нашу свадьбу, это был прекрасный день», — написал он в соцсетях.

Идея, по словам француза, родилась в июле, когда он анонсировал план по покрытию свадебных расходов. Воплощая задуманное, мужчина сотрудничал с портным, который помог интегрировать рекламные нашивки в дизайн пиджака. Большая часть рекламных слотов была распродана за несколько недель.

Реакция в сети на эту акцию разделилась: одни пользователи восхитились креативностью и предпринимательской жилкой Ренуфа, назвав это «потрясающей и крутой» идеей, в то время как другие усомнились в уместности превращения личного праздника в коммерческий проект.

