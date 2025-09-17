Мужчину арестовали полицейские, когда он делал своей девушке предложение

Мужчину на Тайване арестовали полицейские, когда он делал своей девушке предложение, пишет World of Buzz.

Как сообщают местные СМИ, 29-летний мужчина по имени Хуан планировал сделать своей девушке сюрприз: он припарковал Mercedes-Benz и разместил в багажнике баннер с надписью «Выходи за меня замуж».

Однако автомобиль был припаркован с нарушением правил, и на него поступила жалоба. На место прибыли полицейские, которые заметили Хуана вместе с его возлюбленной. Поведение мужчины показалось офицерам подозрительным, и они решили осмотреть машину. В итоге в подлокотнике была обнаружена пачка с белым порошком.

Когда Хуану предложили провести более тщательную проверку, он попытался оказать сопротивление. Его скрутили и доставили в участок, где он признался в употреблении кетамина. Правоохранители также установили, что у мужчины уже есть судимости, связанные с наркотиками, оружием и организованной преступностью.

После изъятия улик дело передали на дальнейшее расследование в соответствии с Законом о предотвращении опасности наркотиков. В это время фотографии автомобиля с баннером «Выходи за меня замуж» начали активно распространяться в сети.

По данным очевидцев, девушка наблюдала за тем, как её возлюбленного задерживают, так и не услышав долгожданного предложения. Вместо помолвки мужчина отправился под следствие.

