Синоптик: ураган «Мелисса» принесет тепло в европейскую часть РФ

Ураган «Мелиса», который бушевал на Ямайке, а затем переместился на Кубу, принесет теплую погоду в европейскую часть России. Об этом в интервью aif.ru сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он напомнил, что к 29 октября ураган ослабел до третьей-четвёртой категории.

«В дальнейшем интенсивность опасных явлений урагана начнет снижаться, причем достаточно быстро», — сказал Шувалов.

По его словам, «Мелисса» выйдет в район Исландии, но уже в виде внетропического циклона.

Накануне ураган стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, к 16:00 по восточному времени (23:00 мск) скорость ветра в его пределах достигала 240 км/ч.

28 октября «Мелисса» вплотную подошла к южному побережью Ямайки.

Этот ураган стал самым мощным среди всех, произошедших за 90 лет. По уровню давления «Мелисса» сравнялась с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов.