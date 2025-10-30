На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В трех регионах России ненадолго растаял снег

Синоптик Вильфанд: снегом покрыто 50-55% территории России
Denis Sinyakov/Reuters

Площадь снежного покрова в России уменьшилась из-за таяния снега, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сказал, что на прошлой неделе снегом было покрыто 60% территории страны, а сейчас речь идет о 50-55%.

«На юге Сибири был хорошо выраженный снег, который рано лег и это мешало уборке урожая. Он пролежал три недели, а сейчас растаял», — пояснил синоптик.

Он добавил, что в Бурятии и Забайкалье снег тоже сошел, но скоро вернется. Постепенно снежный покров установится и в Приморье.

Накануне Вильфанд говорил о том, что в ближайшие дни в Сибири температура воздуха значительно превысит климатическую норму. По его словам, в большинстве регионов РФ сохраняются положительные температурные аномалии из-за отсутствия притока холодных воздушных масс.

На этом фоне в некоторые регионы страны уже пришли ранние морозы, характерные для зимы. Так, в Чукотском автономном округе и Магаданской области в течение недели и в начале ноября ночью ожидается до -27…-32°C.

Ранее москвичам рассказали, когда столицу покроет снегом.

