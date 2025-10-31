Врач предупредила об опасности привычки доедать все до последней ложки

Привычка доедать до последней ложки кажется безобидной, но на деле формирует метаболические сбои. Даже несколько лишних ложек еды могут повышать уровень сахара и провоцировать повторные выбросы инсулина, рассказала «Газете.Ru» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«Мозг воспринимает порцию как норму, поэтому чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает, даже без чувства голода. Исследования показывают: увеличение объема порции стабильно повышает потребление калорий, независимо от пола, массы тела или состава блюда. Привычка доедать автоматически закрепляется с детства и превращается в автоматизм: человек съедает все, что положено, даже если сытость наступила раньше. Часто это сопровождается чувством вины за «недоеденную еду» и установками вроде «нельзя выбрасывать продукты», что мешает формировать нормальное отношение к насыщению. В итоге порции кажутся «нормальными», но приводят к систематическому перееданию», — объяснила она.

По словам врача, дополнительные 2–3 ложки риса, пасты или пюре содержат около 20 граммов углеводов. Для белого риса это добавляет примерно 14 единиц гликемической нагрузки — показателя, отражающего, как быстро растет сахар в крови после еды.

«Даже такое небольшое увеличение меняет постпрандиальную (после еды) кривую: уровень глюкозы поднимается выше, а поджелудочная железа выделяет больше инсулина. Если подобные «добавки» происходят регулярно, клетки постепенно теряют чувствительность к гормону, и организму приходится вырабатывать его все больше, чтобы снизить уровень сахара. Со временем формируется устойчивый механизм, при котором мозг требует доедать «до конца», хотя физическая потребность уже удовлетворена», — рассказала врач.

Инсулин помогает глюкозе попасть из крови в клетки, где она используется как источник энергии. Когда гормона вырабатывается слишком много, чувствительность клеток снижается, и глюкоза хуже усваивается.

«Организму приходится выделять еще больше инсулина, чтобы снизить уровень сахара, и со временем этот процесс становится замкнутым кругом. Так постепенно формируется инсулинорезистентность — состояние, при котором сахар остается в крови, а поджелудочная железа работает с перегрузкой. Даже если уровень глюкозы пока в норме, гормональные сбои уже начинаются», — предупредила она.

Инсулинорезистентность может развиваться и у людей с нормальным весом. Первые симптомы — сонливость через 30–90 минут после еды, тяга к сладкому или кофе, туман в голове, появление жира в области талии. Иногда на коже шеи и подмышек появляется темная бархатистая пигментация — акантоз (утолщение и потемнение кожи, вызванное избытком инсулина).

«К ранним сигналам можно отнести также скачки давления, утренний голод при плотном ужине, резкие всплески энергии и усталость после еды. В группу риска входят люди с наследственной предрасположенностью к диабету, женщины с синдромом поликистозных яичников, пациенты с апноэ сна, гипертонией и малоподвижным образом жизни», — рассказала врач.

Как отметила Чистик, главное правило — не доедать «по привычке». Эффективный подход — принцип «80% тарелки»: оставлять небольшой зазор до чувства насыщения.

«Сытость наступает с задержкой в 10–20 минут, поэтому стоит есть медленно и делать паузу перед добавкой. Половина тарелки должна состоять из некрахмалистых овощей, четверть — из белка, четверть — из углеводов. Если хочется десерт, лучше есть его после основного блюда в небольшом объеме. Такой подход снижает нагрузку на поджелудочную железу и помогает удерживать стабильный уровень сахара», — рассказала эксперт.

Если сонливость после еды, частая тяга к сладкому или увеличение объема талии стали привычными, стоит пройти обследование у эндокринолога.

«Инсулинорезистентность обратима на ранних стадиях, и изменение привычек питания помогает восстановить чувствительность тканей к инсулину. Также важно нормализовать сон и уровень стресса, оба фактора напрямую влияют на обмен веществ и чувствительность к инсулину. Главное — не игнорировать сигналы организма и не стремиться к «чистой тарелке» любой ценой», — резюмировала врач.

