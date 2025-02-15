Названы самые популярные причины, почему диеты не работают

Многим знакома ситуация, когда строгие ограничения в питании приводят лишь к временному результату, а затем вес возвращается. Мария Вереникина, фитнес-тренер мобильного приложения для онлайн-фитнеса Simple Fit, рассказала «Газете.Ru», почему так происходит и что действительно работает в борьбе за здоровый вес.

«Чтобы сбросить вес и удержать результат, недостаточно следовать строгой диете на короткий срок. Резкое сокращение калорий может замедлить метаболизм: организм воспринимает эту ситуацию как голод и начинает экономить энергию, чтобы сохранить запасы жира. Но при возвращении к обычному питанию вес набирается даже быстрее. Также длительный дефицит может привести к разрушению мышечной ткани: организм начинает использовать аминокислоты из мышц для поддержания жизненно важных функций, что приводит к снижению мышечной массы и, как следствие, к дальнейшему замедлению метаболизма», — объяснила она.

А еще при жестких ограничениях возрастает уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, из-за чего становится сложнее контролировать аппетит.

«Важно менять образ жизни, выстраивать систему питания, которая будет подходить именно вам. Опрос ВЦИОМ показал, что 56% россиян следят за своим питанием, но каждый пятый ест, что хочет, не задумываясь о последствиях. При этом 54% признались, что периодически переедают, а 52% не всегда могут устоять перед аппетитной едой и заказывают больше, чем планировали. Эти данные подтверждают, что для осознанного питания нужны не разовые решения, а системный подход», — заметила тренер.

Помимо этого, диеты часто не работают, потому что люди пытаются следовать общепринятым рекомендациям, не учитывая свои индивидуальные особенности. Универсального плана питания, который подходил бы всем, нет. У каждого человека свои особенности здоровья и привычки: непереносимость определенных продуктов, аллергии и уровень физической активности.

«Например, марафонцу или пауэрлифтеру с ежедневными высокими энергозатратами необходим один тип рациона, а офисному сотруднику с малоподвижным образом жизни — совершенно другой», — сказала эксперт.

Кроме того, когда человек жестко ограничивает себя, он испытывает стресс, а со временем от постоянного контроля накапливается усталость. В результате возникает эффект «срыва»: желание съесть запретные продукты становится сильнее, а если это происходит, появляется чувство вины и разочарование, что в конечном итоге ведет к отказу от диеты.

«Еда часто связана с эмоциями. Многие люди едят не потому, что голодны, а чтобы справиться с тревогой, усталостью или плохим настроением. Если учитывать этот фактор, диета превращается в борьбу не только с лишним весом, но и с самим собой», — подчеркнула тренер.

Вместо диет стоит сформировать привычки, которые помогут поддерживать здоровый вес.

«Планируйте свой рацион заранее, чтобы не искать еду в панике, когда наступает голод. Избегайте долгих перерывов между приемами пищи (не больше 4–5 часов), чтобы снизить риск переедания. Не заказывайте слишком много еды, даже если она кажется аппетитной. Ешьте медленно и не отвлекайтесь на гаджеты. Добавьте активность — больше ходите пешком, занимайтесь любимым видом спорта или делайте зарядку по утрам», — рекомендовала она.

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