В РПЦ призвали молиться за души «хэллоуинствующих» россиян

Священник Береговой: 31 октября нужно молиться за души «хэллоуинствующих»
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам 31 октября нужно молиться за души «хэллоуинствующих» соотечественников. Об этом Life.ru сообщил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

Священник отметил, что Хэллоуин пришел из западных стран, где он появился в языческие времена.

«Конечно, современные участники данного «праздника», как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию неоязычества», — сказал глава отдела.

Береговой добавил, что Хэллоуин представляет собой заигрывание с темной силой. По его словам, воплощение образа зла «вторгнется внутрь и со временем произведет свое действие».

28 октября депутат МО Петербурга Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России нужно заменить популярный среди молодежи праздник Хэллоуин, который пропагандирует «оккультизм и поклонение темным духовным силам», на фестиваль урожая. В этот день учащиеся могли бы собираться на природе и приносить в школу овощи, заготовки, консервацию.

Ранее в Госдуме назвали Хэллоуин «этим странным праздником».

