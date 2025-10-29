На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали Хэллоуин «этим странным праздником»

В Госдуме заявили, что в школах нужно праздновать Рождество, а не Хэллоуин
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В ростовской школе в Каменске-Шахтинском отменили празднование Хэллоуина, сославшись на запрет местных властей. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в разговоре с «Газетой.Ru» поддержала руководство школы — она считает, что заимствовать праздники у других культур «нецелесообразно».

«Есть календарь праздников, который утвержден Министерством просвещения. У руководителей школ, региональных органов управления образованием, муниципальных органов есть методические рекомендации, в соответствии с которыми формируется календарь праздников. Туда входят государственные праздники и такие добрые, теплые, наши традиционные — День семьи, любви и верности, Рождество, Пасха и другие», — сказала она.

По мнению Харченко, в школе нужно ориентировать на указ президента о духовно-нравственных ценностях.

«Я православная христианка и считаю, что у нас очень много праздников и государственных, и тех, которые связаны с нашими духовно-нравственными традициями, причем не только у православных христиан, но и у всех многочисленных конфессий и национальностей нашей большой страны. Заимствовать праздники у других культур нецелесообразно. Позиция школы мне импонирует — руководство образовательной организации вправе решать, что праздновать вместе с детьми. Я бы на месте директора школы тоже не приветствовала празднование этого странного праздника. Дома, в семье, пожалуйста — празднуйте все, что хотите. А на уровне образования мы должны, а все-таки ориентироваться на указ президента о духовно-нравственных ценностях, на закон об образовании, где также все постулаты воспитания сформулированы, и не вижу ничего отрицательного в поведении руководства школы», — считает депутат.

До этого в соцсетях школы №8 в Каменске-Шахтинском Ростовской области руководство призвало не отмечать Хэллоуин. В публикации упоминается рекомендация властей региона отменить связанные с Хэллоуином мероприятия для образовательных учреждений.

Хэллоуин отмечается 31 октября. Праздник имеет кельтские корни: этот индоевропейский народ в ночь на 1 ноября праздновал окончание сельскохозяйственного года и наступление зимы и верил, что в это время духи могут возвращаться в мир живых. Традиция надевать маски в этот день была призвана отпугнуть злых духов.

В католицизме 1 ноября считается Днем всех святых, а конец октября — канун праздника. Особую популярность Хэллоуин приобрел в США: именно там сформировались привычные атрибуты торжества — вырезанный из тыквы фонарь, костюмы, вечеринки и фестивали.

Ранее сообщалось, что россияне стали активно закупаются оранжевыми товарами перед Хэллоуином.

