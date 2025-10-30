На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожилая калининградка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон

Клопс: в Калининградской области бабушка развращала внука
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Жительницу Калининградской области подозревают в развращении внука. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в квартире, где жил 11-летний ребенок, его отец, бабушка и мать, последняя в тот день была на работе. 75-летняя пенсионерка совращала мальчика, пока происходящее записывал на камеру телефона его отец.

Ребенку удалось снять происходящее на камеру ноутбука, кадры он отправил школьному психологу, после чего о ситуации в семье узнали полицейские. В отношении отца и бабушки возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Глава семьи попал в СИЗО.

«Мужчина отрицал свою вину, настаивая, что инициатором происходящего была пожилая теща. Та утверждала обратное: якобы совращать внука ее вынудил зять», – сообщается в публикации.

Узнав об инциденте, мать пострадавшего подала на развод. Известно, что у ее супруга и отца мальчика диагностированы хронические заболевания.

На данный момент бабушка находится под домашним арестом. Мать не лишили родительских прав, она с сыном проживает отдельно от родственницы.

Следователи не исключают, что подобные инциденты в семье уже случались.

Ранее мужчина надругался над двумя племянницами своей сожительницы в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами