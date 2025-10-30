Пожилая калининградка развращала внука, пока отец снимал происходящее на телефон

Жительницу Калининградской области подозревают в развращении внука. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел в квартире, где жил 11-летний ребенок, его отец, бабушка и мать, последняя в тот день была на работе. 75-летняя пенсионерка совращала мальчика, пока происходящее записывал на камеру телефона его отец.

Ребенку удалось снять происходящее на камеру ноутбука, кадры он отправил школьному психологу, после чего о ситуации в семье узнали полицейские. В отношении отца и бабушки возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Глава семьи попал в СИЗО.

«Мужчина отрицал свою вину, настаивая, что инициатором происходящего была пожилая теща. Та утверждала обратное: якобы совращать внука ее вынудил зять», – сообщается в публикации.

Узнав об инциденте, мать пострадавшего подала на развод. Известно, что у ее супруга и отца мальчика диагностированы хронические заболевания.

На данный момент бабушка находится под домашним арестом. Мать не лишили родительских прав, она с сыном проживает отдельно от родственницы.

Следователи не исключают, что подобные инциденты в семье уже случались.

