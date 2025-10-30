На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Проходимцы и самозванцы»: в Госдуме выступили против блогеров без образования

Депутат Леонов предложил обязать авторов блогов о медицине показывать свои дипломы
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Блогеры без медицинского образования, которые рассказывают о здоровье, наносят вред россиянам, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов. Депутат считает, что блогеры в некоторых сферах должны подтверждать свою квалификацию — такой закон уже появился в Китае.

«Считаю, это очень хороший закон, полностью его поддерживаю. На территории Российской Федерации тоже необходимо принять подобное решение, потому что сейчас развелось очень много проходимцев, самозванцев и псевдоспециалистов в области медицины, которые реально наносят вред людям. И обязательно необходимо, чтобы специалист имел медицинское образование, если он предоставляет консультации людям. Но каким образом это реализовать? Например, можно пойти по опыту Китая, где блогеры обязаны предоставить подтверждение своей компетентности – диплом, профессиональную лицензию или сертификат», — считает парламентарий.

По словам Леонова, блоги о медицине необходимо верифицировать на основании документа, подтверждающего квалификацию.

«В нашем случае, с одной стороны, такой деятельностью могли бы заниматься только верифицированные аккаунты, где бы данный специалист прилагал документы об образовании. С другой стороны, возникает вопрос – каким образом регулировать или следить за тем, чтобы не появлялись новые блогеры без таких документов. Каким образом вводить против них санкции. В том же Китае за соблюдением правила будут следить сами платформы. Такой опыт в целом заслуживает внимания», — сказал он.

В Китае 25 октября вступил в силу закон, запрещающий вести блоги на тему медицины, финансов и юриспруденции без соответствующего образования. Теперь китайские блогеры должны подтвердить компетенции, за этим следят сами онлайн-платформы.

Ранее в России предложили ввести штрафы за скрытое отцовство.

