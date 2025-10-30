На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский опыт местного самоуправления представили на форуме БРИКС в Петербурге

Более 5 тыс. участников из 50 стран приняли участие в Муниципальном форуме БРИКС
Пресс-служба Международного муниципального форума БРИКС-2025

Международный муниципальный форум БРИКС-2025 в Санкт-Петербурге стало крупнейшей площадкой для развития международного межмуниципального сотрудничества стран объединения и государств Глобального Юга, в нем приняли участие более 5 тысяч участников из 50 стран, включая свыше 250 мэров, представителей федеральных и региональных органов власти, экспертов и бизнес-сообщества, сообщили организаторы.

Отмечается, что одним из ключевых соорганизаторов и участников мероприятия стала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). По ее приглашению в форуме приняла участие российская делегация, объединившая более 100 городов из 80 субъектов России.

В рамках деловой программы форума состоялось более 80 мероприятий — сессий, круглых столов, выставок, встреч в форматах B2B и B2G. Участники обсудили 15 тематических направлений, среди которых — «умные города», зеленая трансформация, муниципальные финансы и развитие молодежных инициатив.

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что в России местное самоуправление является неотъемлемой частью системы публичной власти, в центре которой — человек.

Он подчеркнул, что все национальные и муниципальные проекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, направлены на повышение качества жизни граждан. Грачев также представил новый образовательный проект — «Международную школу муниципального лидерства», к участию в которой пригласил представителей стран БРИКС.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева заявила, что ассоциация активно продвигает международную повестку российских муниципалитетов, укрепляя побратимские связи и создавая единую профессиональную среду. По ее словам, Международная школа муниципального лидерства, созданная совместно с МГИМО, готовит первый поток мэров, объединенных девизом: «Ради людей и рядом с людьми».

Мэры российских городов представили опыт по вопросам цифровизации, экологии, инфраструктуры и социальной политики. В частности, глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о проектах в сфере молодежной политики и международного взаимодействия, подчеркнув значимость межкультурного диалога для воспитания будущих лидеров.

