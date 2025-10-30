На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военного пенсионера задержали в Выборге за посты об СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Выборге военного пенсионера за посты об СВО
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Выборге военного пенсионера, который размещал в социальных сетях посты о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает 47news со ссылкой на источники.

По данным издания, против 73-летнего мужчины возбудили уголовное дело за публикации о сдаче в плен военнослужащих ВС РФ. Он обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Информацию о задержании подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

Из открытых источников известно, что задержанный является выпускником Хмельницкого высшего артиллерийского командного училища и служил в танковом полку Среднеазиатского военного округа, а также в Группе советских войск в Германии. Судя по его публикациям в соцсетях, недавно он потерял сына.

В четверг также сообщалось, что Севморсуд приговорил жительницу Севастополя к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы за государственную измену и вандализм. С апреля по ноябрь 2023 года осужденная собирала информацию об объектах ВС РФ в Севастополе, включая перемещения кораблей и авиации, и передавала ее через чат-бот представителю украинской разведки. Полученные данные могли быть использованы против России.

В тот же период на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой она маркером писала высказывания, выражающие ненависть к России.

Ранее жительницу Херсонской области осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ.

