Жительницу Херсонской области осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ

Суд приговорил жительницу Херсонской области к 12,5 года колонии за госизмену

Херсонский областной суд вынес приговор 30-летней Юлии Станике, признав ее виновной в государственной измене путем финансирования украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает херсонская прокуратура.

Согласно материалам дела, с сентября 2023-го по январь 2024 года осужденная осуществляла переводы денежных средств через мобильное приложение на счет иностранного банка. Эти средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения ВСУ.

Преступление было выявлено и расследовано УФСБ России по Херсонской области. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Станике наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

