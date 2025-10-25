На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Херсонской области осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ

Суд приговорил жительницу Херсонской области к 12,5 года колонии за госизмену
Shutterstock

Херсонский областной суд вынес приговор 30-летней Юлии Станике, признав ее виновной в государственной измене путем финансирования украинских вооруженных формирований. Об этом сообщает херсонская прокуратура.

Согласно материалам дела, с сентября 2023-го по январь 2024 года осужденная осуществляла переводы денежных средств через мобильное приложение на счет иностранного банка. Эти средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения ВСУ.

Преступление было выявлено и расследовано УФСБ России по Херсонской области. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Станике наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

24 октября Мещанский суд Москвы постановил арестовать жителя столицы Михаила Кондакова, внесенного в России в перечень террористов, по делу о государственной измене и организации террористического сообщества.

Ранее двоих жителей Костромы приговорили к длительным срокам за госизмену.

Обвинения в госизмене
