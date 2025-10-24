Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

ТАСС: москвича Кондакова арестовали по обвинению в госизмене и терроризме

Мещанский суд Москвы постановил арестовать жителя столицы Михаила Кондакова, внесенного в России в перечень террористов, по делу о государственной измене и организации террористического сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондакова М. С. по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации). Решение обжаловано», — говорится в публикации.

Также уточняется, что подобные материалы рассматриваются в закрытом от публики и СМИ режиме, а значит все подробности остаются неизвестными. По этой причине в суде отказались комментировать данное уголовное дело. Известно, что по данной статье о госизмене 37-летнему москвичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

25 сентября в Сахалинской области мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку государственной измены в пользу Украины и призывы к терроризму. Мужчина, разделяя проукраинскую националистическую идеологию, размещал в социальных сетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Ранее Путин предложил усовершенствовать меры борьбы с терроризмом.