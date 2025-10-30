На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швеции перестали признавать российские страховые полисы

Посольство в Стокгольме: страховые полисы РФ не признают при въезде в Швецию
Depositphotos

В Швеции перестали признавать страховые полисы российских граждан при въезде в страну. Об этом сообщает посольство России в Стокгольме в Telegram-канале.

«В свете действующих санкционных ограничений российские полисы не рассматриваются как достаточная мера медицинского обеспечения путешественника», — говорится в сообщении.

По данным посольства, шведские пограничники на практике отказывают гражданам РФ во въезде либо аннулируют шенгенские визы.

Россиянам рекомендовали до поездки оформить страховые полисы, действующие в странах Шенгенского договора, а также проверять требования пограничных властей перед выездом.

До этого вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян заявил, что в текущем году еще несколько европейских стран перестали принимать россиян с загранпаспортами старого образца без биометрии владельцев. В их числе — Дания, Литва, Исландия, Чехия, Франция и Эстония.

По его словам, общая тенденция указывает на то, что рано или поздно и другие страны прекратят принимать этот документ как проездной, поэтому россиянам лучше перейти на 10-летние биометрические паспорта.

Ранее родителям посоветовали менять детям загранпаспорт при изменении их внешности.

