Родителям посоветовали менять детям загранпаспорт при изменении их внешности

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в интервью «Москве 24» прокомментировал новость о том, что россиян с детьми перестали пускать в Грузию из-за фотографий в паспорте. По его словам, документ необходимо менять при любых значительных изменениях во внешности ребенка, как возрастных, так и физических.

«Следует менять паспорт, если у ребенка по каким-то причинам появились явные дефекты – ожоги, шрамы и так далее. В целом это касается людей любого возраста», — сказал Шалоносов.

Он добавил, что подобные инциденты на границе происходят не из-за давления или несправедливости со стороны таможенников, а для защиты самого ребенка. Своевременная смена детского загранпаспорта — единственный способ для родителей быть уверенными в успешном пересечении границы.

До этого Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что российские туристы с детьми столкнулись с проблемами при проходе в Грузию через границу из-за того, что подростки на фото в паспорте не похожи на себя в младенчестве.

В одном из случаев семью развернули на границе и направили во Владикавказ к нотариусу для получения справки, подтверждающей, что паспорт действительно принадлежит семилетнему ребенку. Однако, по данным источников, даже нотариальное подтверждение не гарантирует пересечения границы.

Ранее россиянам рассказали, какие страны можно посещать без загранпаспорта.