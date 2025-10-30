В Карелии появятся народные дружины для защиты границы с Финляндией

В российском регионе появятся народные дружины для защиты границы от НАТО. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Дружинники будут заниматься защитой границы между Россией и Финляндией. Подробности о том, как это будет работать, раскрыл глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы сейчас работаем над процессом возвращения со службы срочников, активно взаимодействуем с пограничным управлением, организуем шефство», — сказал он.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Так как сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.

Граница между Финляндией и Россией закрыта с ноября 2023 года на фоне роста потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы намеренной отправке мигрантов к границе, однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.

